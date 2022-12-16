Ранее судимого жителя Новоалтайска обвиняют в попытке убийства знакомого во время застолья

29-летнему жителю Новоалтайска предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 12 декабря 2022 года мужчина находился в гостях у своего знакомого, вместе с которым он подрабатывал.

Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт из-за незначительного повода, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес им удар в область грудной клетки хозяина квартиры. 39-летний потерпевший с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

После этого обвиняемый предпринял попытку скрыться от уголовного преследования, уехав в Бийск, однако при передвижении на машине такси на трассе он был задержан.

Сам мужчина уже отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений и освободился в 2019 году, однако на путь исправления он не встал.

Обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы, расследование уголовного дела продолжается.