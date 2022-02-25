Роскомнадзор объявил о частичной блокировке Facebook

Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Соответствующее сообщение появилось 25 февраля на сайте регулятора.

Отмечается, что частичное ограничение доступа начинается уже 25 февраля. Соответствующие меры Роскомнадзор стал осуществлять в связи с решением генеральной прокуратуры России.

“25 февраля генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России”, — говорится в сообщении регулятора.

Как следует из заявления Роскомнадзора, меры в отношении Facebook связаны с цензурой платформой российских СМИ.