Россия может стать экспортером питьевой воды

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн оценил запас пресной воды в России. Как сообщает «Прайм», эксперт заявил, что Россия может стать не только экспортёром нефти и газа, но и воды.

По словам Финкельштейна, нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и Европы. При этом последняя потребляет особенно много пресной воды, из-за чего вопросы по обеспечению ресурсом могут возникнуть в скором времени.

Напомним, что ранее Минприроды РФ решило создать реестр для контроля количества запасов питьевой воды в стране. Новая цифровая платформа объединит базы данных Роснедр, Росводресурсов, Роспотребнадзора и субъектов страны.