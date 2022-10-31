Откуда в октябре в Барнауле «предновогодние» пробки и к чему готовиться зимой?

Осенью-2022 барнаульцы столкнулись с регулярными девятибалльными пробками, которые в прошлые годы были «предвестниками» новогодних праздников или последствиями серьёзных ДТП. Причём заторы возникают не только в часы пик, но и днём, и в выходные дни. А после того как ляжет снег ситуация в городе станет ещё хуже, предупреждают эксперты. Можно ли всё-таки избежать транспортного коллапса и что для этого нужно сделать, amic.ru выяснил у экспертов.

Откуда берутся пробки?

Заторы возникают на основных транспортных магистралях города — Павловском тракте, проспектах Строителей, Красноармейском и Калинина. И даже на Старом и Новом мостах в октябре скапливались пробки. Теперь на дорогу из спального района в центр и обратно у людей уходит по полтора-два часа, а иногда и все три.

Одна из главных причин таких масштабных заторов — закрытие моста на Новом рынке, напоминают эксперты. Ремонт обрезал важную городскую магистраль и барнаульцы вынуждены искать пути объезда, что повышает нагрузку на других дорогах.

Вторая причина — недисциплинированность водителей. Горожане нервничают, торопятся, изыскивают разные способы объехать пробку, часто незаконные, нарушают ПДД и создают аварийные ситуации, что увеличивает хаос в потоке автомобилей.

«Неопытные водители снижают скорость, ещё менее опытные попадают в ДТП. Другие торопятся, нервничают, начинают объезжать и попадают в очередное ДТП. Когда много аварий, люди начинают необдуманно вести себя на дороге, перестраиваться из ряда в ряд, и образуются пробки», — поясняет бывший зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Василий Попов.

Усиливает напряжённость и то, что во время затора водители выезжают на перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора и этим затрудняют проезд другим автомобилям, отмечают эксперты.

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

К пробкам может приводить и неправильное регулирование светофоров, указал заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» АлтГТУ Сергей Павлов. При этом называть конкретные ситуации эксперт не стал, отметив, что на глаз это определить сложно, а потому просчитывать работу светофоров должны специалисты от городских властей. В то же время Павлов отметил, что есть перекрёстки, где светофоры вообще трудно отрегулировать так, чтобы они устраивали всех.

«Самый яркий пример — это пересечение Советской Армии, Павловского тракта, проспекта Строителей. Там светофор просто не справляется с потоком. Люди стоят при повороте на улицу Советской Армии. А на Советской Армии стоят по пути на Строителей. Там проблемы не из-за того, что движение неправильно отрегулировано, — его просто невозможно отрегулировать так, чтобы машины свободно ехали, чтобы было удобно всем. Ещё один похожий участок — развязка Челюскинцев — Гоголя, там тоже трудности», — рассказал Павлов.

Заместитель начальника КГКУ «Алтайавтодор» Олег Лугачев называет ещё одну причину огромных пробок в Барнауле — переизбыток автомобилей. Дороги не рассчитаны на такой поток машин, говорит эксперт. Большая часть дорог строилась во времена СССР и была рассчитана на 80 тысяч автомобилей. Однако уже в 2019 году в Барнауле насчитывалось 180 тысяч авто, сейчас же их стало ещё больше.

Зимой будет хуже?

Зимой ситуация усугубится, уверены эксперты. Так, снег и заморозки традиционно затрудняют движение, объясняет заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» АлтГТУ Сергей Павлов. По мнению генерального директора ООО «Страховой Аварком» Владимира Паршукова, барнаульцам стоит готовиться к 10-балльным пробкам. Особенно если зима будет снежной.

Специалист указывает, что ежегодно зимой из-за сугробов на обочинах проезжая часть сужается как минимум на 0,4-0,6 метра с каждой стороны. А раз дороги станут уже, то пробки — длиннее.

А вот директор Барнаульского центра высшего водительского мастерства Антон Мищенков уверен, что отличия от прошлых лет некоторые барнаульцы всё-таки почувствуют. В 2022 году власти Барнаула организовали выделенные полосы для общественного транспорта, а на этих участках проблемы занесённых краёв дорог быть не должно, полагает Мищенков. По его мнению, автобусы будут раскатывать заснеженный участок на «выделенках». Поэтому для пассажиров автобусов ситуация улучшится. А для остальных машин проблема обострится.

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

По мнению Сергея Павлова, снять перегрузку дорог можно, если автолюбители пересядут на общественный транспорт. Однако большинство экспертов сомневаются, что сделать это получится: уже сейчас в час пик общественный транспорт переполнен и вряд ли он вместит новых желающих. Всего в городе работают порядка 468 автобусов разной вместимости. Но этого недостаточно. А автопарки вряд ли в ближайшее время пополнятся новыми автобусами. По словам барнаульского перевозчика Антона Еньшина, отрасль сейчас бедствует и финансов на покупку новой техники просто нет. Даже на содержание уже имеющихся машин ресурсов у предприятий порой не хватает денег, уверяет Еньшин.

Поэтому пересесть с личного на общественный транспорт сможет лишь небольшой процент горожан — порядка 5%, считает Павлов. Такое количество автобусы вместят, говорит он. Но для того чтобы водитель захотел сменить личный транспорт на общественный, надо повысить качество услуг, отмечает Павлов.

«У человека два ресурса, которыми он дорожит, — это деньги и время. Если общественный транспорт позволит их экономить, быстрее добираться до работы и обратно и тратить меньше денег на бензин, то люди на него пересядут. Для этого, конечно, и автобусы должны соблюдать расписание, повышать комфортность. В таком случае число пересевших может достичь и 5%», — отметил Сергей Павлов.

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Другие варианты — поменять график работы у предприятий и организаций или перевести часть сотрудников на удалёнку — не результативны, считает Павлов. Вряд ли из-за этого на дорогах резко сократится количество машин.

Что делать?

Улучшить ситуацию с пробками всё-таки возможно, считают эксперты. Для этого нужно соблюдать несколько условий.

Во-первых, дорожным службам лучше убирать снег: со всей проезжей части. Тогда, говорит Владимир Паршуков, ширина дорог останется прежней, будет меньше аварийных ситуаций из-за несовпадения разметки и реальных полос движения.

Во-вторых, ГИБДД нужно внимательнее следить за нарушителями и выставлять посты на особо загруженных участках и на сложных перекрёстках. Это заставит водителей соблюдать правила и снизит количество аварийных ситуаций, отмечает Павлов.

В-третьих, водителям необходимо быть ответственнее на дорогах: использовать скорость, исходя из погодных условий, считает Василий Попов. Это позволит всем ехать в едином потоке.

А неуверенным в себе водителям пройти специальные курсы, чтобы подготовиться к зиме, отметил Антон Мищенков.

«Когда происходит нештатная ситуация, водитель не готов, он теряется, не понимает, как поведёт себя автомобиль. Для этого есть специальные курсы аварийного вождения, которые помогают лучше управлять машиной», — рассказал Мищенков.

По его мнению, именно водительская грамотность зимой выступает на первый план, и от неё в большей степени зависит, насколько серьёзными будут пробки и безопасная обстановка на дорогах.

Ранее amic.ru уже писал о том, что Барнаул зимой могут ждать серьёзные пробки, если водители не будут уважать друг друга, а дорожные службы — качественно чистить дороги.

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