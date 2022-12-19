Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Сибири в январе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какой будет погода в регионах в январе. Её слова передаёт «Российская газета».

Паршина отметила, что на Урале и в Сибири температура воздуха в январе будет ниже нормы. Ночная температура может опускаться до -20, а дневная — до -1...-15 градусов.

Также отмечается, что на Алтае ожидается сухая и морозная погода.

В Москве температура воздуха ожидается в пределах -8...-13 градусов ночью, и -3...-8 — днём. Во время похолоданий температура может опускать до -20 ночью, и до -15 днём. Аналогичная погода будет в Санкт-Петербурге.