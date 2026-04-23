Предприниматель Максим Банных планирует баллотироваться в АКЗС от "Новых людей"

Лидер регионального отделения партии Никита Федюнин подтвердил, что Банных принял их предложение

23 апреля 2026, 15:37, ИА Амител

Максим Банных / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Партия "Новые люди" сделала предложение депутату краевого Заксобрания, предпринимателю Максиму Банных баллотироваться в новый созыв АКЗС по ее списку, сообщила "Атмосфера".

Корреспондент amic.ru связался с руководителем региональной организации партии Никитой Федюниным, он подтвердил, что Банных принял предложение.

«Депутат АКЗС Максим Банных принял предложение войти в региональный список партии "Новые люди" на предстоящих выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание», — заявил Никита Федюнин.

По его словам, сейчас "Новые люди" формируют команду кандидатов для участия в избирательной кампании и для партии "принципиально важно выдвигать людей дела — тех, кто обладает практическим опытом и понимает, как решать конкретные проблемы на местах".

Федюнин подчеркнул, что опыт работы Максима Банных депутатом АКЗС в муниципальных образованиях, его погруженность в вопросы инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и развития муниципальной экономики — это те компетенции, которые сегодня востребованы на уровне всего Алтайского края.

Федюнин считает, что в составе списка партии Банных сможет продуктивно работать над системными решениями краевого масштаба.