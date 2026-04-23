ЛДПР исполнила мечту жительницы Барнаула, подарив ей поездку на выставку в Москву

Девушка поделилась впечатлениями от поездки

23 апреля 2026, 15:35, ИА Амител

На выставке / Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

ЛДПР исполнила мечту жительницы Барнаула, подарив ей поездку в Москву на выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР".

Девушка победила в розыгрыше, который организовал в соцсетях координатор Алтайского реготделения партии Сергей Булаев. Победителя выбирали с помощью рандомайзера.

Таисия — историк, планирует поступать в магистратуру на искусствоведа. Говорит, что когда узнала о выставке в Москве в честь Жириновского, загорелась мечтой на ней побывать.

«Владимир Вольфович — выдающийся политик и общественный деятель. Мне очень хотелось узнать о нем побольше, а как будущему искусствоведу было важно оценить подготовку, масштаб замысла, работу кураторов, художественную подачу выставки», — цитирует пресс-служба АРО ЛДПР слова девушки.

19 апреля Таисия узнала о своей победе. Она уже успела побывать в Москве и сейчас делится впечатлениями от поездки:

«Мне очень понравилось. Выставка организована с большой любовью и тщательно проработана. Классно, что вход бесплатный, и прийти сюда может каждый, кто интересуется Жириновским. И даже экскурсии с гидом проходят бесплатно — это круто. Для зрителей проводят розыгрыши, много интерактива. Очень достоверно передана атмосфера эпохи и дух личности! Спасибо за возможность познакомиться поближе с такой исторической персоной!»

В ЛДПР отмечают, что конкурсы с хорошими призами в партии проводят регулярно.

Выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" работает в ЦВЗ "Манеж" в Москве до 23 апреля. Она посвящена 80-летию со дня рождения основателя партии. На выставке представлено более трех тысяч экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Жириновского. Вход на выставку бесплатный. Каждый может увидеть, какой путь прошел политик и какой оставил след в истории страны.

Напомним, 25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Юбилей политика будут широко отмечать по всей стране — в соответствии с приказом президента России Владимира Путина.

А координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев ранее сообщил amic.ru, что одна из новых улиц в Барнауле может быть названа в честь Владимира Жириновского.