Улицу Тимуровскую перекрыли в Барнауле из-за коммунальных работ
23 апреля 2026, 15:32, ИА Амител
В Барнауле утром 23 апреля частично ограничили движение на улице Тимуровской из-за аварии на водопроводе. Коммунальные службы проводят срочные ремонтные работы, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Повреждение обнаружили на участке водопровода диаметром 150 мм. Для его устранения специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам, из-за чего пришлось перекрыть правую полосу движения в районе дома № 29 по улице Тимуровской — в сторону улицы Германа Титова.
Водителей просят учитывать ограничения и быть внимательными при проезде данного участка.
«Будьте внимательны. Ориентировочное время завершения ремонтных работ — 20:30. Получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200», — уточнили в организации.
