Улицу Тимуровскую перекрыли в Барнауле из-за коммунальных работ

23 апреля 2026, 15:32, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле утром 23 апреля частично ограничили движение на улице Тимуровской из-за аварии на водопроводе. Коммунальные службы проводят срочные ремонтные работы, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Повреждение обнаружили на участке водопровода диаметром 150 мм. Для его устранения специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам, из-за чего пришлось перекрыть правую полосу движения в районе дома № 29 по улице Тимуровской — в сторону улицы Германа Титова.

Водителей просят учитывать ограничения и быть внимательными при проезде данного участка.