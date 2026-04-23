Решение о запуске операции принимается после радиолокационного наблюдения — если метеоусловия угрожают праздничным мероприятиям

23 апреля 2026, 15:44, ИА Амител

День Победы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России в дни государственных праздников, таких как День Победы и День России, часто проводят мероприятия по разгону облаков, сообщила РИА Новости Людмила Паршина, ведущий специалист Гидрометцентра.

«Метод управления погодой, разработанный Госкомгидрометом, применяется с 1995 года. Для разгона облаков используются самолеты, с которых распыляется йодистое серебро. Это вещество вызывает охлаждение и кристаллизацию влаги в облаках, что приводит к их рассеиванию», — добавила она.

Процесс разгона облаков начинают за час-полтора до мероприятия на расстоянии 50–150 километров от места его проведения. Йодистое серебро распыляют на облака, что заставляет влагу собираться вокруг частиц реагента и выпадать в других местах. Это позволяет остановить движение атмосферного фронта и избежать осадков в зоне проведения мероприятия, отметила эксперт.

Паршина подчеркнула, что, несмотря на высокую стоимость, безопасность полетов во время парада Победы является приоритетом. Поэтому власти предпочитают избежать рисков, связанных с осадками, туманом или плохой видимостью, даже если это требует значительных расходов.

