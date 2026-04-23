Эксперт рассказала, как и когда в России искусственно разгоняют облака
Решение о запуске операции принимается после радиолокационного наблюдения — если метеоусловия угрожают праздничным мероприятиям
23 апреля 2026, 15:44, ИА Амител
В России в дни государственных праздников, таких как День Победы и День России, часто проводят мероприятия по разгону облаков, сообщила РИА Новости Людмила Паршина, ведущий специалист Гидрометцентра.
«Метод управления погодой, разработанный Госкомгидрометом, применяется с 1995 года. Для разгона облаков используются самолеты, с которых распыляется йодистое серебро. Это вещество вызывает охлаждение и кристаллизацию влаги в облаках, что приводит к их рассеиванию», — добавила она.
Процесс разгона облаков начинают за час-полтора до мероприятия на расстоянии 50–150 километров от места его проведения. Йодистое серебро распыляют на облака, что заставляет влагу собираться вокруг частиц реагента и выпадать в других местах. Это позволяет остановить движение атмосферного фронта и избежать осадков в зоне проведения мероприятия, отметила эксперт.
Паршина подчеркнула, что, несмотря на высокую стоимость, безопасность полетов во время парада Победы является приоритетом. Поэтому власти предпочитают избежать рисков, связанных с осадками, туманом или плохой видимостью, даже если это требует значительных расходов.
Как в той песне-мы не сеем и не пашем, а валяем дурака: с колокольни .... машем, разгоняем облака.
Гость (19:26:58 23-04-2026) Как в той песне-мы не сеем и не пашем, а валяем дурака: с ко... Мы эту песню пели в 60-х в Томске в общаге, немного "обмывая" удачную сдачу экзаменов на уровне стипендии.Кстати, у меня мелькнула мысль примерно то же самое написать. Но почему-то мои друзья -студенты, учившиеся в барнаульских ВУЗах эту песню не знали. Я им слова переписывал, правда, не в альбом, а просто на листке бумаги.
Вот-вот, потом где-то потоп.
Извините, забыл подписаться "Горожанин".