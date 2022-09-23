Собирайте справки. Какие документы нужны айтишникам, чтобы получить отсрочку

Минцифры РФ разъяснило, как сотрудникам аккредитованных IT-компаний получить отсрочку, если повестка уже пришла. В Telegram-канале министерства отметили, что при походе в военкомат следует взять ряд документов.

Так, сотрудникам военкомата потребуется предоставить оригинал или заверенную копию трудового договора, диплом о профильном высшем образовании и выписку из реестра госаккредитации работодателя, которая заверена гендиректором или уполномоченным лицом.

Также необходимо взять с собой справку с места работы о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Она также должна быть заверена гендиректором или его заместителем.

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Ранее Минцифры поддержало решение Минобороны о предоставлении права на отсрочку от мобилизации для сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики. В их число вошли работники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи и зарегистрированных СМИ, которые включены в перечень системообразующих.