Стали известны первые итоги с референдумов по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Стали известны первые цифры с референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, которые проходили для жителей на участках в России. Как сообщает РИА Новости, на данный момент голосование закончилось во всех регионах.

Так, по Запорожской области после обработки 18% голосов — 98,19% «за». По ДНР 97,91% (данные с 14% голосов), по ЛНР «за» — 97,82% (данные с 13% голосов) по Херсонской области «за» — 96,97% (данные с 14% голосов).

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Вопрос дня Какие новые регионы могут войти в состав России по итогам референдумов?

Напомним, что в народных республиках и областях, которые раньше были частью Украины, идут референдумы о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.

Те территории, где большинство местных жителей проголосует «за», вскоре могут стать частью России.