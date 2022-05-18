Стало известно, насколько подорожает уголь в Алтайском крае в 2022 году

Цены на уголь для жителей Алтайского края с осени могут вырасти более чем на 20%, рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на заседании регионального правительства 18 мая. По словам чиновника, максимальная цена на уголь, которую устанавливает краевое управление по тарифам, к новому отопительному сезону увеличится на 21,4%.

Существенный скачок связан с проблемой поиска поставщиков твёрдого топлива. С этим край столкнулся в конце 2021 года, тогда свои обязательства отказались выполнять ряд компаний из Казахстана. Поэтому если не произвести индексацию цен, то поставлять уголь вновь окажется некому.

По словам Гилева, в крае примерно 400 тысяч домовладений используют уголь, ежегодный расход достигает 1,5 млн тонн. Министр пообещал, что часть жителей смогут рассчитывать на компенсацию расходов, если плата превысит допустимый размер индекса на услуги ЖКХ. Суммарно на эти цели могут направить до 1 млрд рублей.

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Из других мер, которые намерено предпринять краевое правительство для беспроблемного прохождения будущего отопительного сезона, отметим создание 45-дневного запаса угля в каждом муниципалитете. Деньги на эти цели будут выделены из краевого бюджета. Речь идет о 540 млн рублей.

Ранее губернатор Виктор Томенко подчёркивал, что повышение цен на уголь в новом сезоне — вынужденная мера, иначе не удастся найти поставщиков. Как уже сообщалось, в 2021 году в крае произошёл заметный рост цен на твёрдое топливо и его доставку. Томенко отмечал, что власти смогли не допустить сбоев в поставке топлива для котельных. Однако при этом не получилось избежать срывов в поставках топлива для нужд населения. Ситуация была стабилизирована в короткие сроки.