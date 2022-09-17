Стас Михайлов выступил в Рубцовске и разозлил жителей города

Известный российский певец Стас Михайлов выступил с концертом в Рубцовске, однако не все оказались этим довольны. Свою позицию жители рассказали в сообществе «Блогерша Рубцовск».

Ранее автор сообщества писала о том, что мероприятие пройдет на стадионе «Торпедо», а вход на него будет только по пригласительным, поскольку Михайлов приедет на корпоратив.

Музыканта привезли на стадион на «Мерседесе» прямо по резиновым дорожкам, после чего он дал концертную программу.

В комментариях под видеозаписями с концерта пользователи отметили, что жителей города «разделили», а также возмутились тем, что частное мероприятие провели на общественном стадионе.

При этом нашли и те, кто порадовался за зрителей концерта. Защитники мероприятия отметили, что бизнесмен, который организовал выступление именитого артиста, подарил своим сотрудникам хороший досуг.