Такой день. Мишустин на Алтае и закрытие туристических троп из-за нашествия медведей
О главных событиях Алтайского края 12 августа
12 августа премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Республику Алтай. Председатель российского правительства провёл совещание по вопросам развития местного туризма, а также встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.
В ходе рабочих встреч Мишустин поддержал инициативу по реконструкции корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, а также постройку радонопровода на «Белокурихе горной».
Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» официально заявили, что мероприятие точно пройдёт с 11 по 13 августа 2023 года. В своих соцсетях они начали «обратный отсчёт» до проведения музыкального события.
Экологические тропы «Медвежья» и «Волчья» в алтайском заказнике «Чинетинский» закрыты. Причиной стало резкое увеличение числа медведей на особо охраняемой территории.