Такой день. Мишустин на Алтае и закрытие туристических троп из-за нашествия медведей

12 августа премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Республику Алтай. Председатель российского правительства провёл совещание по вопросам развития местного туризма, а также встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.

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Общество Мишустин поддержал инициативу по реконструкции корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства

В ходе рабочих встреч Мишустин поддержал инициативу по реконструкции корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, а также постройку радонопровода на «Белокурихе горной».

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Туризм Мишустину рассказали о двух турпроектах на 31 млрд рублей в Алтайском крае

Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» официально заявили, что мероприятие точно пройдёт с 11 по 13 августа 2023 года. В своих соцсетях они начали «обратный отсчёт» до проведения музыкального события.

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Общество Организаторы перенесенного фестиваля «Ветер Сибири» начали обратный отсчёт и пообещали «полный отрыв»

Экологические тропы «Медвежья» и «Волчья» в алтайском заказнике «Чинетинский» закрыты. Причиной стало резкое увеличение числа медведей на особо охраняемой территории.