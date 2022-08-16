Такой день. Заморозки в Алтайском крае и рост заболеваемости COVID-19 на 30%

Заморозки ожидаются в Алтайском крае по ночам в ближайшие трое суток. Как сообщает региональный ЦГМС, начиная с 17 августа температура местами опустится до -2 градусов.

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Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Смоленском районе Алтайского края. Как сообщает региональное ГУ МВД России, около 13:10 на 20-м километре дороги Бийск — Белокуриха 71-летний мужчина за рулём ВАЗ-21011 не уступил дорогу Nissan Atlas под управлением 44-летнего водителя и допустил столкновение.

В результате происшествия 64-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗа, а также пассажиры, мужчины 1979 и 1953 годов рождения и женщина 1984 года рождения, с различными телесными повреждениями госпитализированы.

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что стоимость строительства хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства превысила 5 млрд рублей.

С учётом медоборудования расходы ранее составляли около 3,8 млрд рублей. Позже цену скорректировали — 4,3 млрд. Теперь же его строительство и введение в работу оценивается в 5,1 млрд рублей.

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Экономика В Барнауле стоимость нового корпуса детского медцентра превысила 5 млрд рублей

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 30% за прошедшую неделю (с 8 по 15 августа). Об этом в прямом эфире ЦУРа сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, шестая волна COVID-19 набирает обороты не так быстро, как пятая.