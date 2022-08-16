Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 30% за прошедшую неделю (с 8 по 15 августа). Об этом в прямом эфире ЦУРа сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, шестая волна COVID-19 набирает обороты не так быстро, как пятая.

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Около 300 в госпиталях, 9 — в реанимации

Большинство пациентов лечится амбулаторно, поскольку болезнь у них протекает в лёгкой форме, отметил министр. В ковидных госпиталях на данный момент находится чуть менее 300 пациентов. Тяжёлых больных в регионе — меньше десяти.

«Количество тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов минимально. По состоянию на утро 16 августа в реанимациях края находится 9 больных. Им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил министр.

По словам Попова, пусть загруженность коечного фонда и составляет 90%, в крае готовы в любой момент развернуть дополнительные места в случае необходимости.

Лекарственных препаратов для тех, кто лечится дома, в алтайских больницах пока достаточно, подчеркнул глава регионального Минздрава.

Бум вакцинации

При этом количество жителей Алтайского края, которые поставили прививку от COVID-19, за последнюю неделю выросло почти в десять раз, сообщил Дмитрий Попов.

«По вакцинации ситуация изменилась. Количество привитых за последнюю неделю — более 20 тысяч. Это хорошо. Обычно летом в неделю прививается 1,5-2 тысячи человек. Повторюсь, вакцинироваться необходимо, чтобы предупредить тяжёлое течение болезни. К тому же вы так защищаете тех близких, у которых ковид может протекать намного тяжелее, чем у большинства», — рассказал глава Минздрава.

Попов отметил, что вакцины в медучреждениях Алтайского края пока тоже предостаточно.

Также министр напомнил, что в регион уже поступила вакцина от гриппа. Сезон инфекции приближается, и её «микс» с ковидом может обернуться для пациентов тяжёлыми последствиями, подчеркнул чиновник.

Напомним, недавно о том, как развивается шестая волна COVID-19 на Алтае, amic.ru рассказывал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По словам эксперта, подъём заболеваемости начался в крайне неудачный момент, а потому вскоре может стать очень тяжёлым и затяжным.