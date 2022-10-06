Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 7 октября

В Алтайском крае 7 октября может быть почти по-летнему тепло. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов, по востоку — от +8 до +13°С. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +10...+12 градусов. Утром возможен туман.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.