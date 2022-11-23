Только не политические ток-шоу. Сибиряки назвали любимые передачи и рассказали о своём отношении к ТВ
Банк «Открытие» провёл опрос к Всемирному дню телевидения
Сибиряки доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению. К таким выводам пришли в банке «Открытие», проводя собственное исследование. Рассказываем, что ещё им удалось узнать.
Статистика просмотров такова:
84% сибиряков постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растёт. Кинопоказы и развлекательные шоу — самые любимые телепрограммы телеаудитории.
42% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться.
34% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов.
28% включают телевизор каждый день.
22% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трёх раз в неделю.
6% смотрят телевизор крайне редко.
10% не смотрят вообще.
Среди любимых телепередач сибиряков (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) лидируют кинопоказы — 60%.
Далее идут:
56% — развлекательные программы и шоу (самый высокий показатель по стране).
47% — научные и образовательные программы.
45% — выпуски новостей и информационные программы.
25% — спортивные трансляции.
14% — общественно-политические ток-шоу.
Самыми нелюбимыми (также открытый вопрос) жители Сибири назвали общественно-политические ток-шоу (64% — самый высокий показатель среди всех округов).
Далее расположились:
22% — спортивные трансляции.
20% — выпуски новостей.
12% — развлекательные программы и шоу.
34% доверяют информации, которую даёт телевидение, при этом полностью этой информации не доверяет ни один опрошенный. 53% не доверяют телевизионной информации (33% — скорее не доверяют, 20% — полностью).
Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (39%). Но они лишь ненамного опережают телевидение (37%). Телеграм-каналы и социальные сети считают наиболее заслуживающими доверие 35%. На печатные издания приходится 9%, а на радио лишь 6%. 6% не доверяют никаким источникам информации.
Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству жителей СФО. 61% не пользуется и не собирается пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 11% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 11% подписаны на платное телевидение много лет.
42% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. По мнению 29%, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей. 7% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. Ещё 21% затруднились оценить будущее телевидения.
Опрос проводили с 7 по 15 ноября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.