Только не политические ток-шоу. Сибиряки назвали любимые передачи и рассказали о своём отношении к ТВ

Сибиряки доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению. К таким выводам пришли в банке «Открытие», проводя собственное исследование. Рассказываем, что ещё им удалось узнать.

Статистика просмотров такова:

84% сибиряков постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растёт. Кинопоказы и развлекательные шоу — самые любимые телепрограммы телеаудитории. 42% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. 34% опрошенных смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов. 28% включают телевизор каждый день. 22% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трёх раз в неделю. 6% смотрят телевизор крайне редко. 10% не смотрят вообще.

Среди любимых телепередач сибиряков (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) лидируют кинопоказы — 60%.

Далее идут:

56% — развлекательные программы и шоу (самый высокий показатель по стране). 47% — научные и образовательные программы. 45% — выпуски новостей и информационные программы. 25% — спортивные трансляции. 14% — общественно-политические ток-шоу.

Самыми нелюбимыми (также открытый вопрос) жители Сибири назвали общественно-политические ток-шоу (64% — самый высокий показатель среди всех округов).

Далее расположились:

22% — спортивные трансляции. 20% — выпуски новостей. 12% — развлекательные программы и шоу.

34% доверяют информации, которую даёт телевидение, при этом полностью этой информации не доверяет ни один опрошенный. 53% не доверяют телевизионной информации (33% — скорее не доверяют, 20% — полностью).

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (39%). Но они лишь ненамного опережают телевидение (37%). Телеграм-каналы и социальные сети считают наиболее заслуживающими доверие 35%. На печатные издания приходится 9%, а на радио лишь 6%. 6% не доверяют никаким источникам информации.

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству жителей СФО. 61% не пользуется и не собирается пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 11% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 11% подписаны на платное телевидение много лет.

42% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. По мнению 29%, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей. 7% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. Ещё 21% затруднились оценить будущее телевидения.

Опрос проводили с 7 по 15 ноября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.