Трассу в Алтайском крае на два часа перекроют из-за движения военных
Перекрытие на участке дороги будет действовать с 20:00 до 22:00
24 ноября 2022, 08:39, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 24 ноября на два часа ограничат движение автомобилей по одной из региональных трасс. Об этом рассказали в ГИБДД.
Из-за движения военных колонн движение будет перекрыто на следующем участке: н.п. Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково.
Ограничение продлится с 20:00 до 22:00.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся дорожной ситуации.
Комментарии
Новости партнеров