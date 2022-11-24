Трассу в Алтайском крае на два часа перекроют из-за движения военных

В Алтайском крае 24 ноября на два часа ограничат движение автомобилей по одной из региональных трасс. Об этом рассказали в ГИБДД.

Из-за движения военных колонн движение будет перекрыто на следующем участке: н.п. Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково.

Ограничение продлится с 20:00 до 22:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся дорожной ситуации.