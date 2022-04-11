Туалет «на газоне» возле барнаульского ЖК демонтировали

В администрации Центрального района Барнаула прокомментировали публикацию об уличном туалете, который заметил общественник Владимир Антоненко. Как объяснили власти, временная конструкция возле дома по улице Аванесова, 44, была демонтирована неделю назад и на данный момент от неё не осталось и следа.

Изначально сортир находился за забором — предположительно, его использовали рабочие, возводившие жилой комплекс. Туалет «обнажился» после того, как они убрали забор, который отграничивал стройку.

Напомним, ранее барнаульский общественник Владимир Антоненко нашёл на улице в Барнауле деревянный туалет.