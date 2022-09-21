У жителя Новоалтайска на участке обнаружили 20 кустов мака, марихуану и пластиковую бутылку
Правоохранители отметили, что уделяют особое внимание перекрытию каналов распространения наркотиков
В Алтайском крае задержали мужчину, устроившего на свой земле маленький рай для наркомана, сообщает региональное МВД.
«Житель Новоалтайска 1979 года рождения на своём участке организовал незаконное культивирование наркотического средства опийный мак в количестве 20 кустов. Кроме того, в ходе проведения обысковых мероприятий обнаружено и изъято 250 граммов наркотического средства марихуана», — рассказали в ведомстве.
Новоалтаец выращивал мак / Фото: 22.мвд.рф
В отношении мужчины возбудили уголовные дела за «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических растений».
Правоохранители отметили, что уделяют особое внимание перекрытию каналов распространения наркотиков.
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