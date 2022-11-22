В Алтайском крае стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд»

Профилактическая акция «Безопасный лёд» стартовала в Алтайском крае. Первый её этап продлится до 27 ноября, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

В этот период сотрудники ведомства, а также полицейские и чиновники будут ежедневно проводить профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водоёмах.

Кроме того, в опасных местах на воде установят запрещающие знаки и информационные стенды, а также будут проводиться рейды и патрулирования.

В МЧС напоминают, что в первые морозы лёд ещё недостаточно крепок. В связи с этим не стоит выходить на него до полного ледостава, а также кататься на коньках, «плюшках» и санках. Спасатели также призывают не оставлять без присмотра детей у водоёмов и внимательно следить за предупредительными знаками на ледовых переправах.