В Барнауле на полтора месяца перекроют улицу Профинтерна

В Барнауле перекроют дорогу по всей проезжей части на улице Профинтерна из-за капитального ремонта теплосети. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы будут проводить в районе здания № 26, около пересечения с проспектом Ленина.

Начнутся они 1 апреля, а закончиться должны 20 мая.

Водителей просят быть внимательными, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.