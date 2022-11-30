В Барнауле в 2023 году планируют восстановить сквер на улице Приречной за 15 миллионов рублей

Новый сквер появится в 2023 году в районе улицы Приречной в Барнауле. На реализацию проекта в рамках государственно-частного партнёрства потратят около 15 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи мэрии Иван Гармат.

Как изменится сквер на Приречной?

С инициативой появления зелёной зоны обратились представители Фонда греко-римской борьбы имени Кишицкого при поддержке компании «Жилищная инициатива». Они предложили благоустроить зону от ул. М. Горького до ул. Чехова, 19.

По словам Гармата, уже создан проект благоустройства территории и составлена смета. Сейчас разрабатывается дендроплан будущей зоны отдыха. Затем сквер нужно будет очистить от мусора и найти подрядчика, который выполнит все необходимые работы.

Территорию планируют благоустроить на средства предпринимателей под кураторством Алтайской торгово-промышленной палаты и администрации Центрального района.

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Новости Барнаула В Барнауле появится ещё одна благоустроенная зона отдыха

А парки в Барнауле в 2023 году ещё ремонтировать будут?

Да. Всего в 2023 году на благоустройство общественных территорий из различных источников бюджета потратят около 300 миллионов рублей. Практически все деньги пойдут на ремонт парков «Изумрудный», «Юбилейный» и «Центральный». Последние два победили на голосовании по национальному проекту «Жильё и городская среда», в рамках которого жители региона выбирали общественные территории для благоустройства в 2023 году.

Причём реновация «Юбилейного» началась в этом году и будет проводиться в четыре этапа. На первом этапе благоустроят центральную аллею. Она будет состоять из комбинации плитки и асфальта. Появится и площадка для проведения городских концертов и праздников. Её расположат в самом центре «Юбилейного». В парке планируется установить освещение, урны для мусора и камеры наблюдения. Кроме того, обустроят вход на территорию со стороны улицы Малахова. Подрядчик обязан будет снести 100 зелёных насаждений. Но вместо них высадят 490 новых деревьев и кустарников. Для полноценной реконструкции «Юбилейного» необходимо не менее 500 миллионов рублей.

Что касается парка «Центральный», то разговоры о его масштабном ремонте ведутся уже много лет. Несколько лет назад мэрия обновила забор в парке. Однако денег на дальнейшую реконструкцию не было.