В Госдуме предложили обсудить возвращение смертной казни

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил провести неотложные консультации Госдумы с президентом о восстановлении смертной казни в связи с трагедией в Ижевске. Как сообщает РИА Новости, в ответ спикер парламента Вячеслав Володин предложил подготовить протокольное поручение, его рассмотрят по регламенту.

В свою очередь, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о снятии моратория на смертную казнь.

Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что при действующей Конституции России смертная казнь невозможна.