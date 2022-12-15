В Минцифры не поддержали введение запрета на работу для IT-специалистов, которые находятся за границей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержало идею о введении запрета на работу в российских компаниях для IT-специалистов, находящихся за границей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — пояснили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что нужно внимательно изучить риски, связанные с удалённым форматом работы тех специалистов, которые отвечают за администрирование критических важных приложений и элементов сети безопасности.

При этом ведомство поддержало введение запрета на удалённую работу для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем.

Для остальных айтишников формат работы должен определять работодатель.