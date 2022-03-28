В родительских чатах Барнаула распространился фейк о «тревожном чемоданчике»

В родительских чатах Барнаула разошёлся новый фейк. Как сообщает Barnaul22, в городском детсаду якобы выдали листовку о комплектации «тревожного чемоданчика» для дошколят.

В листовке указан перечень предметов, которые якобы нужно положить в поклажу — запас еды и воды, аптечка и предметы гигиены должны «обеспечить выживание ребенка» в условиях военного конфликта.

В Минобрнауки Алтайского края опровергли существование подобной «инструкции» — листовка является фейковой. При этом поддельный документ распространяли не только в нашем регионе, но и в других субъектах России.