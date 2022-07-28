В России предложили аннулировать водительское удостоверение при обнаружении некоторых болезней

Получение водительского удостоверения может стать сложнее из-за повышения требований к состоянию здоровья. «Известия» сообщают, что депутаты планируют ввести поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных».

Согласно новым правилам, врачей хотят обязать передавать информацию в соответствующую базу данным, если у человека при обследовании нашли заболевание, с которым нельзя водить автомобиль.

В то же время врач должен будет направить человека на лечение или дополнительное обследование, которое необходимо провести в течение двух месяцев. В противном случае справку и водительское удостоверение могут аннулировать.