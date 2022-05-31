В России расширили границы допустимых норм самообороны

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) расширил пределы допустимой самообороны при проникновении грабителей в дом. Ранее самооборона считалась допустимой лишь в случае побоев, грабежа и других посягательств, связанных с насилием. Теперь же она разрешена и в случае «незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённого с насилием, опасного для жизни обороняющегося или другого лица».

Как сообщает РИА Новости, необходимая самооборона также наступает в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище. В частности, если преступник направляет на жертву оружие, таким образом высказывая «угрозу немедленного применения насилия» в условиях, при которых у обороняющегося есть основания осуществления этой угрозы.

При этом все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактоваться в пользу обвиняемого, решил пленум.