В Рубцовске поймали ассенизаторов, которые сливали отходы в неположенном месте

В Рубцовске поймали ассенизаторов, которые сливали нечистоты в неположенном месте. Об этом сообщили в Минприроды Алтайского края.

«Данные были переданы в полицию, а затем — специалистам отдела регионального государственного экологического надзора Минприроды края. Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 8.2. КоАП. Теперь штрафа не избежать», — сказано в сообщении.

В Минприроды призвали граждан обращаться за услугами к добросовестным предпринимателям, которые занимаются утилизацией нечистот в специально оборудованных местах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске крупный свинокомплекс заподозрили в загрязнении окружающей среды. В озёрах неподалёку все берега усыпаны мёртвой рыбой.