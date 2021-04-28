В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

В глобальном плане уже девятую неделю подряд продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, на минувшей неделе в мире выявили 5,7 млн случаев COVID-19. Это на 8% больше по сравнению с предыдущими семью днями. Скончались за неделю 87 тысяч человек, тем самым смертность выросла на 5%.

По последним данным статистического сайта Worldometer, в мире зафиксировали 149,3 млн случаев коронавируса и 3,14 млн смертей. Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 остаются США (32,9 млн человек), Индия (17,9 млн) и Бразилия (14,4 млн).