Верховный суд РФ призвал реже заключать обвиняемых под стражу

В Верховном суде России считают, что вместо заключения обвиняемых под стражу необходимо использовать другие меры пресечения. Как пишет «Ъ», об этом заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на Совещании председателей верховных судов государств.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного cуда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — заявил Лебедев.

Глава ВС РФ отметил, что численность арестованных по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с временами, когда меру пресечения избирали прокуроры.

Лебедев также напомнил о недопустимости отказа в снятии судимости в связи с тяжестью преступления, наличием других судимостей, мягкостью отбытого наказания или непризнанием лицом своей вины. Так, по его словам, российские суды в прошлом году удовлетворили 65% ходатайств о снятии судимости.