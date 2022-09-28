«Вкусная пятница»: Россельхозбанк провёл на Алтае более 40 ярмарок фермерских продуктов

Проект Россельхозбанка «Вкусные пятницы» становится всё более популярным: с апреля 2022 года проведено более тысячи мероприятий в 60 регионах России. Популярность подобных акций на Алтае тоже набирает обороты. Многие клиенты РСХБ с готовностью организовывают дегустации и мини-ярмарки, на которых представляют свою продукцию и рассказывают, как и из чего её делают.

За полгода существования проекта в нём приняли участие 40 алтайских товаропроизводителей. Они смогли реализовать тонну рыбной продукции и полторы тонны мясных деликатесов, свыше полутора тонн сыров, масла и молочной продукции, около 400 кг хлебобулочных и кондитерских изделий, примерно тысячу яиц и более 400 литров различных напитков и других продуктов питания на общую сумму порядка 2 млн рублей.

«Проект набирает популярность: всего за несколько месяцев он стал известным и обсуждаемым. На сегодняшний день в мероприятиях приняли участие 1,5 тысячи фермеров и почти 50 тысяч покупателей. Слияние цифровых и офлайн-каналов коммуникации и продаж, примером которого является наш проект, — необходимое условие для продвижения фермерской продукции на массмаркет и поддержки малого агробизнеса. Мы ожидаем дальнейшего роста числа участников. Приобретение продуктов по пятницам у фермеров может стать новой привычкой российских потребителей», — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Вкусные пятницы» проводят в офисах банка, а также на площадках корпоративных клиентов РСХБ и в крупных значимых госучреждениях. Стать участником может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе «Своё Родное».

Особенность проекта — современный формат городского праздника, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств, узнать об особенностях производства и выбрать одного или нескольких производителей, у которых можно будет заказывать натуральные продукты на постоянной основе. Каждый посетитель «Вкусных пятниц» может продегустировать продукцию перед покупкой, чтобы определиться с выбором. Кроме того, приложение «Своё Родное» даёт возможность пользователям делать предзаказы с бесплатной доставкой на площадку проведения мероприятия, что удобно и выгодно и покупателю, и фермеру.

Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ, которые хотят разместить производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения «Вкусной пятницы». Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берёт на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.

Добавим, цель проекта «Вкусная пятница» — поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошёл в офисах Россельхозбанка: фермеры, зарегистрированные на цифровой платформе «Своё Родное», смогли представить широкий ассортимент своих товаров — сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.

АО «Россельхозбанк»