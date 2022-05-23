Лучше чем ожидалось. Что творилось на дорогах в первый час пик после закрытия моста на Новом рынке

Первый рабочий день в условиях закрытия путепровода на Новом рынке начался в Барнауле с больших пробок, которые достигли семи баллов. Однако в ГИБДД признаются, что, несмотря на сложную дорожную обстановку, ситуация в городе была лучше, чем ожидалось. А власти говорят, что положение на дорогах нормализуется, когда водители привыкнут к новой схеме движения. Произойдёт это, считают чиновники, за ближайшую неделю.

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Новости Барнаула Путепровод на пр. Ленина в Барнауле закрывают, как будем ездить и как ходить? Ответы на самые главные вопросы

Как рассказал заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев, сложная ситуация была на подъездах к путепроводу. Сильнее всего были загружены проспект Калинина, улица Северо-Западная, верхняя часть проспекта Ленина, улицы Матросова и Советской Армии. Час пик пришёлся на период с 07:30 до 09:30.

К тому же произошло несколько незначительных ДТП. По словам временно исполняющего обязанности начальника барнаульского отделения ГИБДД Константина Лобкова, серьёзных аварий удалось избежать.

«Надо понимать, что первый рабочий день, кто-то не сориентировался. За эту неделю будет притирка, ситуация должна будет улучшиться. Есть заторы по троллейбусной части, но это тоже отрегулируется», — рассказал Шеломенцев.

Константин Лобков отметил, что сложная ситуация в городе сложилась на всём пути объезда моста. Утром 23 мая там работало девять экипажей ГИБДД, которые регулируют дорожное движение. Они помогают проходить перекрёстки, на каждом из них есть инспекторы ГИБДД.

Самая трудная работа у инспекторов была на пересечении пр. Калинина — ул. Цеховая и пр. Калинина — ул. Кулагина. Там сотрудники ГИБДД перегоняли транспортные средства, чтобы они быстрее выходили из заторов. По словам Константина Лобкова, первый час пик после закрытия моста прошёл удовлетворительно. В ГИБДД ожидали, что ситуация будет хуже.

Сотрудники ГИБДД сейчас работают в городе и продолжат регулировать дорожное движение до тех пор, пока в Барнауле не организуют все выделенные полосы, не запретят парковку на отдельных участках и не сделают светофоры.

Транспорт в Барнауле / Екатерина Смолихина

«Когда настроим технические средства, поймём, как перераспределились потоки, и будем уменьшать количество нарядов. Когда всё охватим до максимума, сделаем это. Пока что каждый будет искать оптимальный путь до работы», — отметил Константин Лобков.

Напомним, что два путепровода на Новом рынке начали ремонтировать в субботу, 21 мая. Движение перекрыли около 10:30 утра. Сейчас рабочие там готовят стройплощадку. Движение машин по мосту будет закрыто полтора года — до 30 ноября 2023 года.

Трёхпролётный и восьмипролётный путепроводы демонтируют, вместо них построят новые. Реконструкцией объектов занимается «Дорожно-строительное управление №4» (ДСУ №4). На работы выделили 1,7 млрд рублей. Миллиард планируется потратить в 2022 году и ещё 700 млн рублей — в 2023 году.

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