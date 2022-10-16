Власти Рубцовска объяснили, почему Стас Михайлов проехал по стадиону на автомобиле
Машина провезла артиста по беговой дорожке до сцены, что разозлило горожан
Власти Рубцовска объяснили, почему Стас Михайлов, который в сентябре выступал на стадионе «Торпедо», доехал до сцены на машине. Объяснение опубликовала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».
В объяснении сказано, что проезд на автомобиле до сцены был заранее обговорён. При этом автор сообщества отмечает, что на велосипеде по беговой дорожке ездить нельзя.
«Теперь всё предельно ясно — по дорожкам можно ездить на колясках и великах, можно и на другом транспорте, но для начала заключите договор», — написала администратор паблика.
Напомним, что жители Рубцовска возмутились не только тем, что Михайлов проехал на машине по резиновой дорожке, но и тем, что концерт был «не для всех».