«Выборы состоялись»: председатель избиркома рассказала о предварительных результатах выборов в Алтайском крае

Председатель Избиркома Алтайского края Ирина Акимова на совещании в АКЗС проинформировала депутатов о предварительных итогах выборов в регионе. Как сообщает пресс-служба алтайского парламента, она заявила, что окончательные результаты будут подведены к 13 сентября.

«Мы констатируем, что выборы на уровне городских и районных советов депутатов состоялись, нет вопросов ни по одному из 949 депутатских мандатов», — сказала Ирина Акимова.

По предварительной информации, 736 мандатов предварительно получает «Единая Россия» (77,56%), 85 мандатов — самовыдвиженцы (8,96%). 55 депутатских мандатов — у КПРФ (5,8%), 44 получает партия «Справедливая Россия — За правду» (4,64%), 19 мандатов — «Коммунисты России» (2%), восемь мандатов — ЛДПР (0,84%), два мандата — «Новые люди» (0,21%).

Она отметила, что сегодня окружные комиссии подведут итоги по одномандатным выборам в разрезе округов, а завтра панируется установление общих результатов выборов с учётом смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

По предварительным данным, в Барнауле «Единая Россия» получает 47,98%, КПРФ — 15,49%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,99%, «Новые люди» — 8,41%, ЛДПР — 8,3%, «Коммунисты России» — 3,57%, «Партия пенсионеров» — 2,86%, «Зелёные» — 1,43%, «Родина» — 0,51%. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий.

Акимова добавила, что кампания была конкурентной, а легитимность обеспечивал большой объём стандартов. Выборы в основном признаны состоявшимися — только в четырёх сельсоветах Алтайского края голосование отложили из-за недостатка кандидатов — они по разным причинам выбыли в ходе избирательной кампании.