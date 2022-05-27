Юрист рассказал о том, как изменится размер МРОТ после индексации

Юрист Юрий Капштык рассказал о том, как изменится размер МРОТ после индексации. Его слова передают «Известия».

Сейчас размер минимальной зарплаты в регионах страны составляет 13 793 рубля. Он может увеличиться до 15 279 рублей.

Средний размер МРОТ по стране составляет 12 654 рубля и увеличится он до 13 919 рублей.

Специалист отметил, что в регионах России МРОТ может отличаться, что нужно учитывать при подсчётах.

Это зависит от региональной программы, и выплата исчисляется исходя из того, является ли зарплатодатель участником региональной федеральной программы и выплаты начисляются за счёт дотаций местного бюджета

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров, а также заявил, что на столько же вырастут прожиточный минимум и МРОТ.