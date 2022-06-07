Юрий Дудь* подал иск к Минюсту за то, что ему не прислали уведомление о признании иноагентом
Предварительное заседание по исковому заявлению суд назначил на 16 июня
7 июня 2022, 16:19, Илья Звягинцев
Российский журналист Юрий Дудь*, признанный иноагентом, подал иск к Минюсту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«В суд поступил иск Дудя о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», — сказано в сообщении суда.
Отмечается, что предварительное заседание назначено на 16 июня.
Напомним, что Юрий Дудь был внесён в список СМИ-иноагентов 15 апреля.
Юрий Дудь* — включён в реестр СМИ-иноагентов
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