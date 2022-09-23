Запаслись углём. Готов ли Алтайский край к отопительному сезону и где могут возникнуть проблемы?

С 19 сентября в Алтайском крае началась проверка муниципалитетов на готовность к отопительному сезону. В течение ближайших двух месяцев все города и районы должны будут получить паспорта готовности. В регионе есть все основания полагать, что отопительный сезон пройдёт нормально, рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе заседания правительства 22 сентября. На нём руководители профильных ведомств рассказали, на какой стадии подготовка и на каких территориях стоит ждать проблем.

О том, насколько Алтай готов к зиме, — в материале amic.ru.

Четыре района и два города

Почти все строительно-монтажные работы, запланированные в рамках подготовки к отопительному сезону, уже завершены, рассказал министр строительства региона Иван Гилёв. Исключения — Змеиногорский, Табунский и Третьяковский районы. По словам чиновника, на этих территориях работы должны закончить к 1 октября.

Всего на тепловую инфраструктуру муниципалитетов в крае потратили более 2,8 млн рублей.

Тем не менее есть территории, которые рискуют не получить паспорта готовности. В числе районов, где до сих пор не устранены нарушения, Гилёв назвал Тальменский, Каменский, Третьяковский и Хабарский. Впрочем, плановые проверки Ростехнадзора только начались. По словам Гилёва, на данный момент паспорт готовности успел получить лишь Мамонтовский район.

Глава регионального Минстроя предложил руководителям проблемных районов взять ситуацию с подготовкой к зиме на особый контроль. Губернатор Виктор Томенко решил, что этих мер контроля недостаточно.

«У нас сегодня завершился процесс формирования обновлённых советов и собраний. Так вот, пусть там, где есть риски, эти вопросы рассмотрят на ближайшем заседании сессии. Чтобы вышел глава или ответственный замглавы и перед депутатами доложился. Получил заинтересованные вопросы. Пусть такой разговор состоится», — предложил глава региона.

Всего в муниципалитетах региона, по словам Гилёва, с начала лета выявили 379 различных нарушений, связанных с отопительным сезоном. 253 из них уже устранены, подчеркнул министр.

Гилёв отметил, что ещё несколько лет назад ситуация с паспортами готовности была намного хуже. Так, в 2014 году готовность муниципалитетов составляла всего 61%. При этом уже в прошлом году она составила 91% — 90 из 99 муниципалитетов получили необходимые документы.

Кроме того, паспорта готовности в 2022 году точно не получат города Алейск и Яровое. В первом история непростая и «многолетняя», объяснил Гилёв. Дело в том, что на территории города есть тепловые объекты, которые находятся в ведомстве Минобороны. К ним у проверяющих и возникают вопросы.

Фото: amic.ru

Яровому — ручное управление

В Яровом тоже давняя и наболевшая проблема, напомнил министр промышленности региона Вячеслав Химочка. Там местная ТЭЦ фактически пришла в негодность под управлением предыдущих собственников и попустительстве местных властей. В 2019 году ситуация стала критической, поскольку тепловая инфраструктура попросту не смогла обеспечить жителей теплом.

Тогда краевые власти ввели в Яровом режим ЧС, который продлился два года.

«Этот режим просуществовал два года, и только в декабре прошлого года он был заменён на режим повышенной готовности. Но также должен отметить, что механизм ручного управления ситуацией со стороны региональных органов власти сохраняется до сих пор», — пояснил министр.

Правительство региона разработало комплексную программу для Ярового, которую теперь выполняют рабочие. Там одновременно поддерживают действующую отопительную систему и возводят новую. На это в 2022 году из краевого бюджета потратили 1,3 млрд рублей.

Около 200 млн рублей из этих денег пошло на ремонт оборудования и закупку комплектующих. Кроме того, значительную часть средств потратили на топливо. По словам Химочки, уже сейчас на ТЭЦ есть 41,8 тысячи тонн угля при нормативе 6,2 тысячи тонн. Этого количества должно хватить как минимум до середины марта, пояснил министр.

В будущем же, пояснил Химочка, Яровое планируют перевести на отопление от водогрейной котельной, которая будет построена в третьем квартале 2023 года.

В этом году проведённые работы и обеспечение углём позволят спокойно пережить зиму, считает министр. По его словам, жители Ярового получат тепло уже 26 сентября.

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Общество На проблемной ТЭЦ Ярового начался ремонт. В будущем там появится водогрейная котельная

Готова ли большая энергетика?

Если не брать в расчёт Яровое, в остальном большая энергетика края готовится к зиме по плану, пояснил Химочка. В этом году объём средств, потраченных на все необходимые работы, превысил 7,5 млрд рублей.

«В этом году план ремонтных работ всех объектов большой энергетики составляет более 3,5 миллиарда рублей, а объём капитальных вложений — около 4 миллиардов рублей. Таким образом, общий объём средств, затраченных предприятиями большой энергетики на подготовку к осенне-зимнему периоду, превышает 7,5 миллиарда рублей», — рассказал глава регионального Минпрома.

Особое внимание власти уделили объектам, на которых случались поломки во время прошлого отопительного периода, подчеркнул Химочка.

Угля — с запасом

Одной из главных задач во время подготовки стало обеспечение края углём, пояснил Гилёв. В каждом муниципалитете формируют такой запас топлива, чтобы его хватило минимум на 45 дней. Задача уже выполнена, подчеркнул глава Минстроя — сейчас на площадках для хранения по всему краю есть около 120 тысяч тонн угля. На эти цели из краевого бюджета потратили 537 млн рублей.

Кроме того, в регионе работают над тем, чтобы уголь был доступен и для печного отопления в домах. По словам Гилёва, годовая потребность региона — порядка миллиона тонн топлива. На данный момент по краю работают 253 точки продажи. Также в бюджете предусмотрели 460 млн рублей на выплату компенсаций за приобретение угля.

На ТЭЦ края угля тоже в достатке. По словам Химочки, суммарные запасы в регионе — 609,8 тысячи тонн. Это более чем в два раза превышает норматив — 240,2 тысячи тонн.

Виктор Томенко отметил, что проделанные работы по ремонту оборудования и закупке угля дают надежду, что зима пройдёт нормально.

«Это всё позволяет нам надеяться на то, что подготовка будет лучше уровня прошлого года, а сделанные выводы по ситуации, сложившейся в предыдущий отопительный зимний период, тоже будут или уже учтены и позволят нам избежать их повторения», — отметил глава региона.

Главное, подчеркнул губернатор, — вовремя устранить нарушения в районах, которые оказались в зоне риска. На это у них ещё есть порядка двух месяцев.