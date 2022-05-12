Жители Алтайского края теперь могут стать абонентами мобильного оператора ВТБ Мобайл

ВТБ запустил собственного мобильного оператора в Алтайском крае. На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начислят бонус в размере тысячи рублей на счёт. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов.

«Помимо выгодных тарифов на услуги связи и преимуществ, которые даёт интеграция с банковскими сервисами, жители нашего региона, безусловно, оценят функцию защиты от звонков с подозрительных и подменных номеров, а также дополнительную фильтрацию звонков несанкционированной рекламы», — подчеркнул Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

У клиентов ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл будет бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

«Плата только за нужные услуги, отсутствие скрытых подписок и роуминга при поездках по России, блокировка спам-звонков и SMS, возможность получения виртуальной SIM-карты — всё это очень удобно и практично. Поэтому число пользователей ВТБ Мобайл неуклонно растёт, и за два года превысило 300 тысяч человек. Предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов — вот наша стратегическая задача», — отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Напомним, ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В 2021-м произведено подключение ещё в девяти регионах России, в 2022 году сервисы оператора стали доступны жителям Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краёв. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте.