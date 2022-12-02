Жители алтайского села попросили губернатора Томенко помочь с подключением к интернету

Жители села Излап в Солтонском районе Алтайского края попросили губернатора региона Виктора Томенко обеспечить село интернетом. По их словам, интернета в населённом пункте нет совсем, и проголосовать за его подключение они не могут, ведь «выборы» на подключение также идут в глобальной сети. Обращение прозвучало на прямой линии губернатора 2 декабря.

По словам жителей, раньше в селе был интернет хотя бы в школе, но с 19 октября он перестал работать и там. И никто не знает почему.

Томенко ответил жителям, что поручит краевым органам власти разобраться в ситуации. Он понадеялся, что ситуация в школе уже исправилась.

«Там федеральный оператор, который занимался обеспечением интернета, поменялся, и теперь „Ростелеком“ вопросом занимается. Наверное, перебой был с переходом на другого оператора. В школах проблемы быть не должно, специально этим вопросом со школами занимаемся», — пояснил Томенко.

Кроме того, губернатор отметил, что сейчас край уделяет много внимания проведению мобильной связи и интернета в малые населённые пункты. Планируется обеспечить тем и другим 600 деревень региона с населением от 100 до 500 человек. По федеральной программе устранения цифрового неравенства к интернету подключают по 40-45 населённых пунктов в год. В следующем году интернет хотят провести в 43 деревнях. А за 2021 и 2022 год власти провели интернет и мобильную связь примерно в 100 населённых пунктов.

«Недавно у меня были встречи с президентом и премьер-министром, я попросил в 30 населённых пунктах целенаправленно решить эти вопросы. Сегодня всё в проработке находится. Шаг за шагом будем проблему разрешать. По конкурсу надо агитировать друзей, родственников, односельчан. Все в равных условиях», — отметил Томенко.

Напомним, что прямая линия губернатора Виктора Томенко состоялась 2 декабря. Губернатора спрашивали о проблемах с транспортом в Барнауле, о тарифах ЖКХ, о поддержке мобилизованных и так далее. Общение с населением длилось около трёх часов.

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