Омские силовики опровергли информацию о минировании одного из городских вузов

Ранее о неизвестных хлопках в городском университете путей сообщения рассказывали СМИ и пользователи социальных сетей

18 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Представители пресс-службы регионального управления МВД сообщили "Интерфаксу", что сведения о наличии взрывного механизма в одном из зданий ОмГУПС оказались ложными.

«В 08:43 поступил сигнал. На данный момент полицейские завершили инспекцию помещений, никаких опасных материалов или предметов не найдено», – прокомментировал представитель ведомства.

Он также отметил, что студенты и преподавательский состав университета возобновляют учебные занятия.

В полиции подчеркнули, что сообщения о якобы раздавшихся в здании громких звуках не соответствуют действительности.

Ранее в одном из городских Telegram-каналов появилась информация об эвакуации учащихся из университета из-за предполагаемого минирования. Утверждалось, что студенты слышали три взрыва в одном из учебных корпусов.