Новосибирский школьник спас раненую сову в Академгородке

Это уже третья сова за последнее время, поступившая в центр с похожими травмами

11 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Спасенная сова / Фото: "В курсе 22"

В новосибирском Академгородке школьник спас раненую сову. Ученик обнаружил на улице травмированную длиннохвостую неясыть и сообщил о находке в домовом чате. На помощь выехали волонтеры Новосибирского центра помощи диким животным, которые забрали птицу. Об этом пишет Telegram-канал "В курсе 22".

Как рассказала ветеринар-орнитолог Мария Боровская, у совы диагностировали сотрясение мозга. Это уже третья неясыть за последнее время, поступившая в центр с похожими травмами – две другие также получили черепно-мозговые повреждения.

После лечения всех сов выпустили обратно в лес. Специалисты отмечают, что осенью количество подобных случаев возрастает – птицы чаще сталкиваются с окнами и машинами.

