Осенняя перезагрузка. Как сотрудница amic.ru парилась и отдыхала в "Затонских банях"

История Жени Мельник о первом опыте настоящего русского парения

10 сентября 2024, 10:45, ИА Амител erid: LjN8KDBBN

"Затонские бани" / Фото: Екатерина Смолихина для amic.ru

Осень в Барнауле наступила точно по календарю. Резко подул холодный ветер, пошел дождь. Сразу захотелось тепла и уюта. Подруги предложили сходить в баню, но я, честно говоря, не была ее большой поклонницей. Единственный мой опыт – дачная баня, которую мы топили по привычке до невыносимой жары. Дышать там просто невозможно. Мужчины моей семьи, конечно, выдерживали, но я всегда предпочитала просто быстро помыться. Коллега по amic.ru Слава Кондаков рассказал, что в "Затонских банях" все совсем иначе, он и сам попробовал. Там опытный пармейстер знает свое дело, парит так, что гости наслаждаются процессом и выходят отдохнувшими и обновленными. Я решила рискнуть и отправилась в баню вместе с Викой и Настей.

Радушный прием

Дорога от центра города заняла всего 20 минут, но уже по пути пейзаж начал меняться. Коридор из деревьев, зелень, пение птиц, несущийся рядом табун лошадей – мы словно оказались в другом мире, суета города осталась позади. Приехали на место – тишина, природа, протока Оби с припаркованными катерами и сапбордами, ухоженный газон, елочки, банный комплекс. "Затонские бани" предлагают два варианта: баню по-черному и по-серому. Мы выбрали вторую, потому что предпочли классическое парение.

В бане нас встретил пармейстер Геннадий Рябыкин. Приветливый и увлеченный своим делом профессионал. Пока мы осматривались, он не просто рассказал о предстоящей программе, но и поведал интересные истории о бане, ее роли в русской культуре и о том, как правильно топить с пользой для здоровья. На столе нас ждал русский самовар с травяным чаем и угощения: мед, орехи, сушки. Вот так встречают гостей в "Затонских банях".

Оздоровление в объятиях пара

Переодевшись (кстати, тапочки, простыни и полотенца выдают на месте, с собой нужно взять лишь шампунь), мы отправились знакомиться с паром. Сели на полок, а Геннадий начал водить большим веером, опуская теплый пар, который мягко обволакивал кожу.

"Тело нужно прогревать постепенно, чтобы организм не подумал, что горит. При первом заходе в баню температура будет до 60 градусов. А далее мы будем поддавать, увеличивая в основном влажность, а не жар, и дисперсным паром греть тело. Это необходимо, чтобы организм смог открыть поры, мягко очищаясь, а не терял большое количество воды с полезными микроэлементами, пытаясь охладить тело. Как это бывает при очень высоких температурах. Это уже стресс, в этом нет никакой пользы", – объяснил пармейстер.

И действительно, я выдержала первый пар без проблем. Сердце не колотилось и уши не "свернулись в трубочку", как в бане на даче. Оказалось, моя семья все это время парилась неправильно. После первого захода мы с подругами приняли теплый душ (именно теплый, чтобы поры не закрылись) и началась основная программа.

Выбрали программу "Здравия желаю". Она обещала снять напряжение, улучшить состояние кожи и активизировать естественные процессы омоложения. Звучало заманчиво.

Я легла на мягкий полок с подушечкой, мне ополоснули ноги. Запах был просто волшебный – как в лесу, только воздух был не свежий, а приятно теплый. Меня парили дубовыми веничками, а на голову прикладывали веник из березы, предварительно погруженный в холодную воду. Голова чувствовала себя просто прекрасно: легко и свежо, капельки стекали по лицу, приятно охлаждая.

"Затонские бани". Парение / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На удивление, я продержалась всю программу. Даже не так: я наслаждалась каждым моментом. Вот это я называю настоящим парением – когда не только полезно, но и доставляет удовольствие.

"У нас качественные печи, которые держат тепло по восемь часов. Мы протапливаем баню для гостя, потом промываем камни, вычищаем золу, уборщица все моет, и банька еще час томится, печь начинает отдавать мягкое тепло, поэтому здесь так комфортно", – сказал Геннадий.

"Здравия желаю": погружение в мир спокойствия

После самого парения я решила усилить ощущения и окунулась в холодную Обь. Геннадий предложил покружить меня по воде. Я легла, а он слегка поддерживая, стал медленно раскручивать. Я смотрела в небо и вдруг поняла, что полностью расслабилась.

К слову сказать, такое состояние – большая редкость для меня. Я, как мама двоих активных мальчишек-погодок, постоянно нахожусь в режиме "включено". И после работы на amic.ru оказываюсь на второй – дома, где бесконечные дела, поликлиники, детские сады, игры и т.п. В общем, этого мне давно не хватало.

После я погрелась в чане с теплой водой (его можно заказать дополнительно к любой программе) и покачалась на подвесных качелях.

Настя, которая пришла со мной в банный комплекс, живет в частном доме и часто парится в своей бане. И даже она призналась, что у нас получился настоящий релакс.

"Пармейстер – опытный человек, контролирует грань жара и пара, тебе не нужно думать об этом самому, не нужно никуда спешить. Когда ты сам себя паришь, сильно устаешь. А здесь есть человек, который делает все за тебя, а ты получаешь удовольствие", – поделилась впечатлениями от программы банщица со стажем.

Вика, третья участница нашей компании, тоже не чувствовала сильной жары, было "самое то". Когда Геннадий опускал пар на тело, рассказала мне потом Вика, создавалось ощущение, что ее кто-то гладит. А веничек около лица освежал, не давая перегреться. Дышалось легко.

Для всех и каждого

В "Затонских банях" есть программы на любой вкус. Например, "Будем знакомы" – для тех, кто никогда не был в бане и не знаком с ее традициями. Гостей ждет прогрев спины и ног, обволакивающий запах хвои или листьев. Это своего рода экспресс-знакомство с баней в сопровождении профессионала. Есть и семейные, программы для пар, а также "Лед и пламя" – контраст парения и ледяной воды, который, как говорят, помогает восстановить тонус кожи, улучшить кровообращение и укрепить иммунитет. Что, кстати, всем необходимо осенью.

После парения можно погреться в чане на свежем воздухе, а кто смелее – искупаться в реке. А еще – пожарить шашлык (мангалы и беседки дают в аренду). Кстати, "Затонские бани" находятся на территории курорта "Первый", где есть все условия для семейного и активного отдыха: кафе, тренажерный зал и скалодром, веревочный парк, аренда сапбордов, спортплощадки. А если после баньки не хочется возвращаться в город, можно переночевать в местном хостеле.

Но вот чего здесь точно нельзя – употреблять алкоголь и курить.

"Затонские бани" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Баня – сакральное место

Как объяснил нам пармейстер, вся концепция комплекса построена на оздоровлении, настоящем отдыхе в гармонии с природой.

"Баню издревле считали сакральным местом, где люди очищались от всего плохого, вдыхая новую жизнь. Здесь рождались дети, и тогда баню считали живой, готовились к свадьбам, мыли усопших", – сказал Геннадий. И добавил, что баня – важное место еще и потому, что там царит особая атмосфера: тепло, темно и тихо. Как в животике у мамы. А еще пармейстер рассказал, чем отличаются бани в комплексе. Повторюсь, их две: по-серому и по-черному.

"Особенность нашей бани по-серому в том, что кирпичу в печи больше ста лет. А в обеих банях по тонне камней – чугун и нефрит. Они долго держат тепло и отдают его мягко", – продолжал свой рассказ Геннадий.

Бани построены практически одинаково, но при топке бани по-черному закрывают дымоход. Тогда процесс становится похож на старинный обычай. Кстати, мы зря изначально испугались черной бани, разумеется, по незнанию. Геннадий заверил, что дым после протапливания выводят наружу, а внутри все тщательно моют. Гости не пачкаются, а, наоборот, наслаждаются ароматом дерева, костра и свежих листьев. В следующий раз мы обязательно попробуем и ее. Мы с девчонками уже запланировали повторный визит.

"Затонские бани"

Адрес: Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1е

Тел.: +7 (3852) 23-55-55, +7 (964) 087-5555

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