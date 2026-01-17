Отправленный в отставку мэр ответил жителям своего города "пацанской цитатой"

Главу города Серова уволили в связи с утратой доверия

17 января 2026, 18:55, ИА Амител

Глава города оставил эту цитату в соцсетях / Фото: Baza

Отправленный в отставку глава города Серова на Урале отреагировал на критику в свой адрес заявлением в нарочито грубой форме. Вероятно, экс-мэр не намерен объяснять свои действия горожанам, сообщает Baza.

Василий Сизиков лишился поста главы Серова из-за "утраты доверия". Основанием послужило сокрытие сведений в декларации о доходах. Чиновник, по всей видимости, не желал предавать огласке информацию о принадлежащей ему квартире стоимостью 26 миллионов рублей и двух парковочных местах.

Сизиков пытался оспорить решение об отставке в судебном порядке, однако Свердловский областной суд оставил увольнение в силе.

После заседания суда бывший градоначальник опубликовал в соцсети "цитату из Кастанеды" о бесполезности оправданий.

«Когда ты оправдываешься, ты доказываешь свою слабость», – написал он.

Однако и здесь его ждала неудача: выяснилось, что знаменитый писатель Карлос Кастанеда никогда не говорил и не писал ничего подобного.