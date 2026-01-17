Отправленный в отставку мэр ответил жителям своего города "пацанской цитатой"
Главу города Серова уволили в связи с утратой доверия
17 января 2026, 18:55, ИА Амител
Отправленный в отставку глава города Серова на Урале отреагировал на критику в свой адрес заявлением в нарочито грубой форме. Вероятно, экс-мэр не намерен объяснять свои действия горожанам, сообщает Baza.
Василий Сизиков лишился поста главы Серова из-за "утраты доверия". Основанием послужило сокрытие сведений в декларации о доходах. Чиновник, по всей видимости, не желал предавать огласке информацию о принадлежащей ему квартире стоимостью 26 миллионов рублей и двух парковочных местах.
Сизиков пытался оспорить решение об отставке в судебном порядке, однако Свердловский областной суд оставил увольнение в силе.
После заседания суда бывший градоначальник опубликовал в соцсети "цитату из Кастанеды" о бесполезности оправданий.
«Когда ты оправдываешься, ты доказываешь свою слабость», – написал он.
Однако и здесь его ждала неудача: выяснилось, что знаменитый писатель Карлос Кастанеда никогда не говорил и не писал ничего подобного.
20:53:48 17-01-2026
Наш вон и не опрравдывается и не увольняется
А этот красавчик
21:00:30 17-01-2026
Никогда, Никогда и никому нечего не доказывайте!!!
Тот, кто захочет увидеть в вас самое плохое, увидит это даже если у вас будет светиться над головой нимб.
Есть одна прекрасная поговорка: Все что вы видите во мне - это не мое, это отражение вас самих.
Так что никому ничего не доказывайте. Оставляйте людей с их дерьмом, и пусть думают, что хотят!
23:30:29 17-01-2026
Гость (21:00:30 17-01-2026) Никогда, Никогда и никому нечего не доказывайте!!! Тот, ... Пифагор грят теоремы кому-то доказывал, и ведь доказал, ну так вот если он в суд обратился значит, ЧТО?
А это значит, что пытался именно ДОКАЗАТЬ неправомерность увольнения, но непрокатило и срулил, типа ниче никАму не надо доказывать, смешно. И вы тоже никому ничего не доказывали никогда? ну тоже смешно.
12:26:42 18-01-2026
Выручишь по-братски?
14:04:07 18-01-2026
Боксёр (12:26:42 18-01-2026) Выручишь по-братски?...
Хахаха! Смело!
13:56:03 18-01-2026
Когда нечем оправдаться, то надо нагло говорить, что ,мол, чего это я оправдываться буду. Да они все так делают. Тебя посодют, а ты не воруй.