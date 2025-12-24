Жена нового мэра Красноярска назвала переезд в Сибирь "тотальным разрушением жизни"

Такое заявление вызвало широкий резонанс в местных соцсетях

Telegram‑канал Kras Mash обратил внимание на публикации в социальных сетях супруги Сергея Верещагина – нового мэра Красноярска, избранного депутатами городского совета.

В своих постах жена Верещагина рассказала о семейной недвижимости, упомянула "резкие изменения", произошедшие за последние несколько месяцев, очевидно, речь идет о назначении мужа на пост мэра, и охарактеризовала текущий период как "время тотального разрушения жизни".

Напомним, Сергей Верещагин был избран главой Красноярска решением депутатов городского совета. Его переезд в Красноярск из другого региона связан с вступлением в новую должность.

Публикация супруги мэра вызвала широкий резонанс в местных соцсетях. При этом официальные комментарии от мэрии или семьи Верещагина пока не поступали.

