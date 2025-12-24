НОВОСТИОбщество

Жена нового мэра Красноярска назвала переезд в Сибирь "тотальным разрушением жизни"

Такое заявление вызвало широкий резонанс в местных соцсетях

24 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Красноярск / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Красноярск / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Telegram‑канал Kras Mash обратил внимание на публикации в социальных сетях супруги Сергея Верещагина – нового мэра Красноярска, избранного депутатами городского совета.

В своих постах жена Верещагина рассказала о семейной недвижимости, упомянула "резкие изменения", произошедшие за последние несколько месяцев, очевидно, речь идет о назначении мужа на пост мэра, и охарактеризовала текущий период как "время тотального разрушения жизни".

Напомним, Сергей Верещагин был избран главой Красноярска решением депутатов городского совета. Его переезд в Красноярск из другого региона связан с вступлением в новую должность.

Публикация супруги мэра вызвала широкий резонанс в местных соцсетях. При этом официальные комментарии от мэрии или семьи Верещагина пока не поступали.

Ранее в Красноярском крае мэру города сломали нос "за плохую работу". В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

Шинник

16:04:59 24-12-2025

тяжело в Сибири без нагана ...

чинуша

16:18:01 24-12-2025

Кто бы сомневался, что эти холуи оторваны от реальности

Гость

16:28:23 24-12-2025

чинуша (16:18:01 24-12-2025) Кто бы сомневался, что эти холуи оторваны от реальности... Прям таки очень заметно.

Гость

16:46:18 24-12-2025

чинуша (16:18:01 24-12-2025) Кто бы сомневался, что эти холуи оторваны от реальности... Холуями и холопами они нас считают. Себя видят не меньше, чем бояре...

В.В.

16:41:21 24-12-2025

Очередной олежек митволь. Сяс кармашки набить, ченить стырить и в белокаменную на повышение.

Musik

23:03:06 24-12-2025

В.В. (16:41:21 24-12-2025) Очередной олежек митволь. Сяс кармашки набить, ченить стырит... Был такой.

Сергей

16:47:33 24-12-2025

Попали в настоящую Россию!!! 😎

Гость

17:01:56 24-12-2025

я тоже в житие в сибире ничего хорошего не нахожу, считаю, что переезд на пмж в сибирь во все времена была часть уголовного наказания.
нюанс лишь в том, ч то я не мэр одного из крупнейших сибирских городов, и даже не его жена.

Гость

17:07:12 24-12-2025

И в чём она не права? Красноярск - не Москва.

гость

22:34:46 24-12-2025

Гость (17:07:12 24-12-2025) И в чём она не права? Красноярск - не Москва.... А в чём права?? Её в кандалах в Сибирь тащат? Мужа в кандалах тащат? Отказался от должности и не поехал делов то. А ей можно просто не ехать. Ну и в чем я не прав? Нооо не откажутся, спорим?

Гость

10:24:36 25-12-2025

гость (22:34:46 24-12-2025) А в чём права?? Её в кандалах в Сибирь тащат? Мужа в кандала... -охарактеризовала текущий период как "время тотального разрушения жизни".-
Скорее всего и не поехала, так и живет он на 2 дома.

Гость

17:20:54 24-12-2025

а сами-то они откуда будут?

Гость

06:53:47 25-12-2025

Сами они родились и выросли в закрытом городе Зеленогорске, совсем неподалеку от Красноярска. Но этот Сережа временно работал 3 года в Москве, а потом много лет гендиром Курортов Северного Кавказа. Видимо мадама там и привыкла к более мягкому климату - все же в Красе зимой бывает жестко, гораздо холоднее даже чем здесь. Плюс высокая влажность зимой так как Енисей не замерзает из-за ГЭС. Плюс периодически режим черного неба. С точки зрения комфорта, естественно, жить либо в Москве либо в Пятигорске, приятнее чем в Красе)

Гость

08:36:32 25-12-2025

Да всем им тут плохо, вон на Турчака посмотрите, только эти в соц сети такое не пишут

