Жена нового мэра Красноярска назвала переезд в Сибирь "тотальным разрушением жизни"
Такое заявление вызвало широкий резонанс в местных соцсетях
24 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
Telegram‑канал Kras Mash обратил внимание на публикации в социальных сетях супруги Сергея Верещагина – нового мэра Красноярска, избранного депутатами городского совета.
В своих постах жена Верещагина рассказала о семейной недвижимости, упомянула "резкие изменения", произошедшие за последние несколько месяцев, очевидно, речь идет о назначении мужа на пост мэра, и охарактеризовала текущий период как "время тотального разрушения жизни".
Напомним, Сергей Верещагин был избран главой Красноярска решением депутатов городского совета. Его переезд в Красноярск из другого региона связан с вступлением в новую должность.
Публикация супруги мэра вызвала широкий резонанс в местных соцсетях. При этом официальные комментарии от мэрии или семьи Верещагина пока не поступали.
Ранее в Красноярском крае мэру города сломали нос "за плохую работу". В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.
16:04:59 24-12-2025
тяжело в Сибири без нагана ...
16:18:01 24-12-2025
Кто бы сомневался, что эти холуи оторваны от реальности
16:28:23 24-12-2025
чинуша (16:18:01 24-12-2025) Кто бы сомневался, что эти холуи оторваны от реальности... Прям таки очень заметно.
16:46:18 24-12-2025
чинуша (16:18:01 24-12-2025) Кто бы сомневался, что эти холуи оторваны от реальности... Холуями и холопами они нас считают. Себя видят не меньше, чем бояре...
16:41:21 24-12-2025
Очередной олежек митволь. Сяс кармашки набить, ченить стырить и в белокаменную на повышение.
23:03:06 24-12-2025
В.В. (16:41:21 24-12-2025) Очередной олежек митволь. Сяс кармашки набить, ченить стырит... Был такой.
16:47:33 24-12-2025
Попали в настоящую Россию!!! 😎
17:01:56 24-12-2025
я тоже в житие в сибире ничего хорошего не нахожу, считаю, что переезд на пмж в сибирь во все времена была часть уголовного наказания.
нюанс лишь в том, ч то я не мэр одного из крупнейших сибирских городов, и даже не его жена.
17:07:12 24-12-2025
И в чём она не права? Красноярск - не Москва.
22:34:46 24-12-2025
Гость (17:07:12 24-12-2025) И в чём она не права? Красноярск - не Москва.... А в чём права?? Её в кандалах в Сибирь тащат? Мужа в кандалах тащат? Отказался от должности и не поехал делов то. А ей можно просто не ехать. Ну и в чем я не прав? Нооо не откажутся, спорим?
10:24:36 25-12-2025
гость (22:34:46 24-12-2025) А в чём права?? Её в кандалах в Сибирь тащат? Мужа в кандала... -охарактеризовала текущий период как "время тотального разрушения жизни".-
Скорее всего и не поехала, так и живет он на 2 дома.
17:20:54 24-12-2025
а сами-то они откуда будут?
06:53:47 25-12-2025
Сами они родились и выросли в закрытом городе Зеленогорске, совсем неподалеку от Красноярска. Но этот Сережа временно работал 3 года в Москве, а потом много лет гендиром Курортов Северного Кавказа. Видимо мадама там и привыкла к более мягкому климату - все же в Красе зимой бывает жестко, гораздо холоднее даже чем здесь. Плюс высокая влажность зимой так как Енисей не замерзает из-за ГЭС. Плюс периодически режим черного неба. С точки зрения комфорта, естественно, жить либо в Москве либо в Пятигорске, приятнее чем в Красе)
08:36:32 25-12-2025
Да всем им тут плохо, вон на Турчака посмотрите, только эти в соц сети такое не пишут