Пациентка роддома обвинила врачей в гибели девяти младенцев, рассказав "страшную историю"

После кесарева сечения у нее загноился шов

14 января 2026, 07:45, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В роддоме № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы имени Курбатова в первые дни января скончались девять новорожденных. После трагедии главврача учреждения Виталия Хераскова отстранили от работы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В социальных сетях и СМИ появились многочисленные свидетельства бывших пациенток, которые обвиняют персонал в халатности, жестоком обращении и сокрытии информации, пишет VOICE.

Кристина Шабельникова, рожавшая в этом роддоме в 2018 году, рассказала, что после кесарева сечения у нее загноился шов, но врачи заметили проблему лишь на четвертые сутки.

«У меня нагноение заметили только на четвертые сутки. Мне распороли все это дело и быстро сбагрили в первую больницу», – заявила она, отметив, что отношение к роженицам было ужасающим, а персонал – "злым и психованным".

Другие пострадавшие также поделились шокирующими историями. Одна из женщин утверждает, что в 2013 году ей занесли инфекцию, но в выписке указали "аппендицит". Другая едва не потеряла ребенка в 2018 году из-за запрещенных методов родов:

«Дочь выталкивали, хотя это запрещено, слава Богу, с дочерью все нормально, но, знаете, это очень печально».

Отец одного из погибших в этом году младенцев рассказал, что утром ему сообщили, что с ребенком и женой все в порядке, а вечером объявили о смерти.

«Утром сказали, что ребенок здоров, вечером – мертв», – заявил он.

По данным следствия, младенцы начали умирать с 4 января, пик пришелся на 8 января, когда скончались сразу трое. Всего погибли девять детей, у которых были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции. Расследование продолжается.