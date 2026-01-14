Пациентка роддома обвинила врачей в гибели девяти младенцев, рассказав "страшную историю"
После кесарева сечения у нее загноился шов
В роддоме № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы имени Курбатова в первые дни января скончались девять новорожденных. После трагедии главврача учреждения Виталия Хераскова отстранили от работы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В социальных сетях и СМИ появились многочисленные свидетельства бывших пациенток, которые обвиняют персонал в халатности, жестоком обращении и сокрытии информации, пишет VOICE.
Кристина Шабельникова, рожавшая в этом роддоме в 2018 году, рассказала, что после кесарева сечения у нее загноился шов, но врачи заметили проблему лишь на четвертые сутки.
«У меня нагноение заметили только на четвертые сутки. Мне распороли все это дело и быстро сбагрили в первую больницу», – заявила она, отметив, что отношение к роженицам было ужасающим, а персонал – "злым и психованным".
Другие пострадавшие также поделились шокирующими историями. Одна из женщин утверждает, что в 2013 году ей занесли инфекцию, но в выписке указали "аппендицит". Другая едва не потеряла ребенка в 2018 году из-за запрещенных методов родов:
«Дочь выталкивали, хотя это запрещено, слава Богу, с дочерью все нормально, но, знаете, это очень печально».
Отец одного из погибших в этом году младенцев рассказал, что утром ему сообщили, что с ребенком и женой все в порядке, а вечером объявили о смерти.
«Утром сказали, что ребенок здоров, вечером – мертв», – заявил он.
По данным следствия, младенцы начали умирать с 4 января, пик пришелся на 8 января, когда скончались сразу трое. Всего погибли девять детей, у которых были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции. Расследование продолжается.
09:10:43 14-01-2026
30 лишним лет гробить и оптимизировать систему здравоохранения, под бодрые отчеты и доклады как все ржится и колосится.
сейчас куча экспертов, проверяющих, депутатов, глав комитетов и чиновников, цокая, чмокая, ахая и охая, будут разглагольствовать про цветы жизни, нац проекты и приоритеты.
в процессе все заболтается в стиле "не так однозначно" и "совокупность трагических совпадений".
Виноватые будут санитарки, медсестры, даже, наверное, главврач, но никак не люди, которые 30 с лишним лет разваливали здравоохранение и последнюю четверть века жили в углеводородном угаре, под убаюкивание, что все хорошо и есть только отдельные недостатки.
просто прорвало и побежало в новокузнецке.
думаю, что так не только в здравоохранении и не только в новокузнецке.
10:20:09 14-01-2026
Все больницы сейчас смертельно опасны, а рвачи - сплошные недоучки, думающие только о деньгах. Чтобы там выжить, приходится всем постоянно платить вчёрную налом "на карман". И то без какой-либо гарантии. И этот кошмар - только начало катастрофы здравоохранения.
10:54:15 14-01-2026
В нашем ДАР-е слава Богу все в порядке. Рожали 2ух с интервалом в 1,5 года, нет нареканий ни к врачам, ни к акушеркам. Очень вежливые и обходительные. Все чисто. На вторых родах - предложили для удобства специальный "стульчик" для удобства родов сидя.
11:50:35 14-01-2026
напишу здесь слова благодарности Панченко Ольге Владимировне , РД 2, долгих лет жизни ей, здоровья и всех благ
за ее умелые руки и профессионализм!!
20:14:49 14-01-2026
серома шва, потому что не вовремя обработала шов, подмывалась и внесла воду. сплошь и рядом такое, кстати. это скорее норма для таких пациенток с лишним весом наверняка