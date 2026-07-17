Жара до +32 и местами грозы. Какая погода ждет Алтайский край 17 июля

Порывы ветра местами достигнут 19 м/с

17 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7–12 м/с.