Жара до +32 и местами грозы. Какая погода ждет Алтайский край 17 июля
Порывы ветра местами достигнут 19 м/с
17 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина
До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 19 м/с.
В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7–12 м/с.
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