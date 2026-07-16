Такой день. "Братья-близнецы" барнаульских грифоно-львов и график заправки на АЗС

О главных событиях на Алтае за 16 июля

16 июля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина