Такой день. "Братья-близнецы" барнаульских грифоно-львов и график заправки на АЗС
О главных событиях на Алтае за 16 июля
16 июля 2026, 23:58, ИА Амител
Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
- На проспекте Ленина, 156а, в Барнауле можно увидеть четыре реплики знаменитых грифоно-львов. Их прообразом стали исторические чугунные фигуры, установленные сейчас на арке отремонтированного универмага торгового дома "Д. Н. Сухова сыновья" на Мало-Тобольской. Из-за необычного облика эти скульптуры называют львами, грифонами, а иногда — сфинксоподобными существами.
- Неравнодушный мужчина приютил брошенных на дороге щенков и разделил с ними дом на берегу Катуни. Теперь питомцев зовут Боня и Умка. Радмир из Чемала обрел пушистых друзей этой весной, а сейчас он активно ведет блог в соцсетях и рассказывает о жизни с ними. Спустя несколько месяцев дружбы Боне и Умке показали их дачу.
- В Барнауле прорабатывают вопрос отпуска топлива на АЗС для личного транспорта по графику, разделив его по определенным дням в зависимости от четности и нечетности государственных регистрационных номеров автомобилей. «Проводимый мониторинг ситуации на АЗС показывает, что очереди сохраняются», — отметили на совещании оперштаба по топливообеспечению.
- Сотни людей собрались на крупнейшей агропромышленной выставке страны "Всероссийский день поля — 2026", которая проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля. Масштабная экспозиция достижений сельского хозяйства в прямом смысле стала центром агрофорума. Как отмечает корреспондент amic.ru, организаторы мероприятия подготовили насыщенную культурную программу для гостей всех возрастов. Главным днем станет 17 июля. В этот день состоится масштабная развлекательная программа, которую проведут известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. На главной сцене выступят группа "Любэ" и артисты Сибири.
- В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей и родителей о подростках, которые выходят на проезжую часть и предлагают автомобилистам помыть стекла и фары. По данным полиции, такая деятельность создает угрозу безопасности дорожного движения.
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