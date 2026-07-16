Дети, моющие стекла автомобилей на дорогах Барнаула, попали в поле зрения инспекторов
Полицейские призвали родителей уделять больше внимания тому, как дети проводят свободное время
16 июля 2026, 22:35, ИА Амител
В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей и родителей о подростках, которые выходят на проезжую часть и предлагают автомобилистам помыть стекла и фары. По данным полиции, такая деятельность создает угрозу безопасности дорожного движения.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, подростков с тряпками и средствами для мытья автомобилей заметили на перекрестках улиц Попова и Павловского тракта, а также Малахова и Балтийской.
Несовершеннолетние выходят в зону движения транспорта и предлагают водителям за плату очистить стекла и фары автомобилей.
«Подобное поведение создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и напрямую ставит под угрозу жизнь и здоровье самих детей. Проезжая часть — не место для заработка», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Полицейские призвали родителей уделять больше внимания тому, как дети проводят свободное время, не оставлять их без присмотра и регулярно напоминать им о правилах дорожного движения.
В ведомстве также добавили, что родители несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних.
«При выявлении фактов нахождения детей в опасных условиях сотрудники Госавтоинспекции могут принимать меры, предусмотренные правовыми нормами, в том числе инициировать привлечение родителей к установленной законом ответственности», — отметили в полиции.
22:57:58 16-07-2026
Мне хорошо отработали. Попшикали какой-то химией с запахом лаванды.
Нормально.
22:58:55 16-07-2026
Расчет по куару. Удобно.
23:36:46 16-07-2026
Дети моют стекла автомобилям стоящим за топливом на АЗС? Молодцы! Стекла то запылились, ибо поливалалки и прочая дорожная техника без топлива стоит, а ведь могла бы убирать улицы.
06:11:41 17-07-2026
Добрые водители суют денег. Не совали, не было бы их. И прочим, кто просто денег ранее просил.
Помните в 90-х годах, когда автомоек почти не было - дежурили бригады мальчишек на дороге с ведрами и тряпками? ) вот таких сейчас бы, а то мойки дорогие нынче.
06:49:07 17-07-2026
А родителей того , с кадилом , тоже призвали следить, чем занимается их отпрыск ? Или это другое ? Хе-хе
06:59:28 17-07-2026
Не подпускаю к дорогостоящим фарам этих чертей. Чем они там шоркают, царапают. Таких власти должны забирать в детдома.
08:09:59 17-07-2026
Отстаньте от детей. Пацаны зарабатывают как могут. А дяди в пиджаках и тёти в узких юбках, им никакой альтернативы предложить не могут.
09:25:07 17-07-2026
Мыл машины возле гостиицы Барнаул в 92-93 годах. На газировку и купить бейсболку хватало.
16:41:20 17-07-2026
Ничего не делают-лоботрясы, пытаются делать-родителей к ответу. Что такого? Класс убирать нельзя, мыть машины нельзя. Или надо в налоговой зарегестрироваться сначала?
16:45:33 17-07-2026
родителей привлекать, арестовать пацанов, сразу родители найдутся и составить протоколы о ненадлежащем присмотре и попрошайничестве. кошмар, у меня тоже дорогая машина и 1 фара стоит 50 тыс., чем они там порежут машину? как вообще такое возможно?!