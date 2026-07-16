Дети, моющие стекла автомобилей на дорогах Барнаула, попали в поле зрения инспекторов

Полицейские призвали родителей уделять больше внимания тому, как дети проводят свободное время

16 июля 2026, 22:35, ИА Амител

Пробка на Павловском тракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей и родителей о подростках, которые выходят на проезжую часть и предлагают автомобилистам помыть стекла и фары. По данным полиции, такая деятельность создает угрозу безопасности дорожного движения.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, подростков с тряпками и средствами для мытья автомобилей заметили на перекрестках улиц Попова и Павловского тракта, а также Малахова и Балтийской.

Несовершеннолетние выходят в зону движения транспорта и предлагают водителям за плату очистить стекла и фары автомобилей.

«Подобное поведение создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и напрямую ставит под угрозу жизнь и здоровье самих детей. Проезжая часть — не место для заработка», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Полицейские призвали родителей уделять больше внимания тому, как дети проводят свободное время, не оставлять их без присмотра и регулярно напоминать им о правилах дорожного движения.

В ведомстве также добавили, что родители несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних.